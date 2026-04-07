Гутерриш призвал Трампа не уничтожать иранскую цивилизацию

Глава ООН хочет, чтобы США выбрали диалог вместо разрушения.

Источник: Комсомольская правда

В ООН обеспокоены угрозами президента США Дональда Трампа, который заявил о намерении уничтожить цивилизацию в Иране. Об этом представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил во вторник 7 апреля.

«Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению», — передал Дюжаррик журналистам слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш призывает активизировать дипломатические усилия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке и выбрать «диалог вместо разрушения», добавил Дюжаррик.

Тем временем президент Франции Макрон проведёт экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США Ирану, оно состоится через несколько часов после истечения ультиматума Трампа.

Напомним, в субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».

Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, назвал ультиматум Трампа беспределом.

