Гутерриш призвал Трампа не уничтожать иранскую цивилизацию

«Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению», — передал Дюжаррик журналистам слова генсека ООН Антониу Гутерриша.
Гутерриш призывает активизировать дипломатические усилия для мирного урегулирования на Ближнем Востоке и выбрать «диалог вместо разрушения», добавил Дюжаррик.
Тем временем президент Франции Макрон проведёт экстренное заседание совета по обороне из-за угроз США Ирану, оно состоится через несколько часов после истечения ультиматума Трампа.
Напомним, в субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».
Сергей Степашин, бывший премьер-министр России, назвал ультиматум Трампа беспределом.