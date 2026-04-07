The I Paper: Британия вывела войска из Ирака после обстрелов со стороны Ирана

Великобритания вывела своих военнослужащих из Ирака из-за регулярных обстрелов со стороны Ирана. Об этом пишет газета The I Paper, ссылаясь на информированный источник в оборонной сфере.
«Во-первых, существует риск для жизни, а во-вторых, большой стратегический дипломатический риск, связанный с тем, что люди, которые практически интегрированы в американскую систему, могут стать мишенью», — говорится в сообщении.
В Ираке находятся около 200 британских военных, которые обучали местные силы борьбе с «Исламским государством»*.
Ранее в Сети появились кадры, демонстрирующие взлет американских бомбардировщиков B-52 с территории британской авиабазы. При этом дата и время съемки не сообщаются.
* — Признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.