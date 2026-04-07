Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Демократы в США заговорили об импичменте Трампа после его слов об Иране

Американские демократы начали обсуждение требования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

— Законодатели открыто говорят об импичменте или даже отстранении президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции, — говорится в публикации.

Поводом для отстранения от должности стало развязывание войны против Ирана. По информации издания, на данный момент призывы к отстранению Трампа среди демократов достигли апогея. Конгрессмены рассматривают возможность инициации голосования по данному вопросу, а также планируют подготовить обращение в кабинет министров для применения 25-й поправки, которая позволяет вице-президенту принять полномочия главы государства в случае его отставки или недееспособности.

Ранее член Палаты представителей от Демократической партии США родом из Ирана Ясамин Ансари объявила о намерении внести статьи об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету. Причиной стало его руководство военной операцией против Ирана.

