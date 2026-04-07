Axios: Демократы в США заговорили об импичменте Трампа после его слов об Иране

Американские демократы начали обсуждение требования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
— Законодатели открыто говорят об импичменте или даже отстранении президента от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции, — говорится в публикации.
Поводом для отстранения от должности стало развязывание войны против Ирана. По информации издания, на данный момент призывы к отстранению Трампа среди демократов достигли апогея. Конгрессмены рассматривают возможность инициации голосования по данному вопросу, а также планируют подготовить обращение в кабинет министров для применения 25-й поправки, которая позволяет вице-президенту принять полномочия главы государства в случае его отставки или недееспособности.
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии США родом из Ирана Ясамин Ансари объявила о намерении внести статьи об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету. Причиной стало его руководство военной операцией против Ирана.