«Бавария» обыграла «Реал» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года. Тогда мюнхенская команда переиграла соперника в первой игре полуфинальной стадии (2:1), но уступила в ответной встрече (1:2), выйдя в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти (3:1). Всего германский клуб не мог победить «Реал» в основное время на протяжении девяти матчей — восемь поражений и одна ничья.