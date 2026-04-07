«Бавария» обыграла «Реал» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 2:1 одержала победу над испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантояго Бернабеу».
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (41-я минута) и Гарри Кейн (46). У проигравших отличился Килиан Мбаппе (74).
«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года. Тогда мюнхенская команда переиграла соперника в первой игре полуфинальной стадии (2:1), но уступила в ответной встрече (1:2), выйдя в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти (3:1). Всего германский клуб не мог победить «Реал» в основное время на протяжении девяти матчей — восемь поражений и одна ничья.
В параллельном матче английский «Арсенал» в гостях обыграл португальский «Спортинг» (1:0) благодаря голу Кая Хаверца в добавленное ко второму тайму время. Ответные встречи в обоих противостояниях состоятся 15 апреля. Игры пройдут в Мюнхене и Лондоне.
Лига чемпионов является главным клубным турниром Европы. В прошлом сезоне победителем соревнования стал французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекорд по числу выигранных трофеев принадлежит «Реалу» (15).