Политолог Блохин: Трамп загнан в угол и ядерное оружие его козырь

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин оценил вероятность того, что Дональд Трамп может применить в Иране ядерное оружие.
— Это вопрос несколько табуированный. Оно как бы используется, когда уже все средства исчерпаны, когда, условно говоря, враг у ворот, — говорит политолог Lenta.ru.
Если США пойдет на такой шаг, это будет расценено как военное преступление. Америка станет единственной страной, которая дважды применяла ядерное оружие. В первый раз это было сделано в Японии.
Применение такого оружие — это не только преступление, но и удар по экологии, по имиджу США и Израилю.
К тому же, ядерное облако дойдет до Израиля, возможно этот фактор остановит Вашингтон.
В настоящий момент планы США провести быструю операцию в Иране провалились. Теперь у Дональда Трампа осталось 2 вариант: задействовать опасное оружие, это его козырь, или согласиться на переговоры и уступки.
Тем временем, генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов отметил в беседе с aif.ru, что Иран «дал по зубам» американцам, сил и техники у иранцев хватит еще минимум на полгода-год интенсивных боевых действий.
В Иране сообщили о готовности заключить с европейскими, азиатскими и арабскими странами договор о пользовании Ормузским проливом. Сейчас пролив находится под полным контролем Тегерана. Прохождение через пролив разрешено только Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану, пишет RT.