Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Блохин: Трамп загнан в угол и ядерное оружие его козырь

Эксперт ответил, сделает ли президент США решительный шаг.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин оценил вероятность того, что Дональд Трамп может применить в Иране ядерное оружие.

— Это вопрос несколько табуированный. Оно как бы используется, когда уже все средства исчерпаны, когда, условно говоря, враг у ворот, — говорит политолог Lenta.ru.

Если США пойдет на такой шаг, это будет расценено как военное преступление. Америка станет единственной страной, которая дважды применяла ядерное оружие. В первый раз это было сделано в Японии.

Применение такого оружие — это не только преступление, но и удар по экологии, по имиджу США и Израилю.

К тому же, ядерное облако дойдет до Израиля, возможно этот фактор остановит Вашингтон.

В настоящий момент планы США провести быструю операцию в Иране провалились. Теперь у Дональда Трампа осталось 2 вариант: задействовать опасное оружие, это его козырь, или согласиться на переговоры и уступки.

Тем временем, генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов отметил в беседе с aif.ru, что Иран «дал по зубам» американцам, сил и техники у иранцев хватит еще минимум на полгода-год интенсивных боевых действий.

В Иране сообщили о готовности заключить с европейскими, азиатскими и арабскими странами договор о пользовании Ормузским проливом. Сейчас пролив находится под полным контролем Тегерана. Прохождение через пролив разрешено только Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану, пишет RT.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше