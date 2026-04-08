Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Гавриила 8 апреля, который называют Благовест

Собрали, что можно и нельзя делать 8 апреля, когда отмечают день архангела Гавриила.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 апреля вспоминает архангела Гавриила. В народе празднуют день Гавриила. Вместе с тем есть еще одно название — Благовест. Оно связано с тем, что именно архангел сообщил Пресвятой Богородице о рождении Господа Иисуса Христа.

Что нельзя делать 8 апреля.

Запрещено выбрасывать крошки со стола. Не рекомендуется пересчитывать отложенные деньги. Подобное, как считалось, может спровоцировать серьезные финансовые сложности.

Что можно делать 8 апреля.

По традиции, в названную дату принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу. архангел спускается на землю и исполняет все желания. Верующие чаще всего у него просят защиты от болезней.

Согласно приметам, по погоде 8 апреля было принято узнавать, какой она будет 8 октября. Заморозки указывают, что прохладная погода задержится на долгое время.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».

Тем временем выставка одной картины Марка Шагала «Прогулка» начнется 8 апреля в Национальном художественном музее Минске.

Кроме того, Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.