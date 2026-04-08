Что можно и нельзя делать в день Гавриила 8 апреля, который называют Благовест

Православная церковь 8 апреля вспоминает архангела Гавриила. В народе празднуют день Гавриила. Вместе с тем есть еще одно название — Благовест. Оно связано с тем, что именно архангел сообщил Пресвятой Богородице о рождении Господа Иисуса Христа.
Что нельзя делать 8 апреля.
Запрещено выбрасывать крошки со стола. Не рекомендуется пересчитывать отложенные деньги. Подобное, как считалось, может спровоцировать серьезные финансовые сложности.
Что можно делать 8 апреля.
По традиции, в названную дату принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу. архангел спускается на землю и исполняет все желания. Верующие чаще всего у него просят защиты от болезней.
Согласно приметам, по погоде 8 апреля было принято узнавать, какой она будет 8 октября. Заморозки указывают, что прохладная погода задержится на долгое время.
