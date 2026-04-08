Мастера рисованного кино и международный успех. День российской анимации

В связи с продвижением немецких войск к Москве в октябре 1941 года часть сотрудников «Союзмультфильма» была эвакуирована в Самарканд (Узбекская ССР, ныне Узбекистан), московская база была отдана в ведение «Воентехфильма». В 1943 году студия вернулась в Москву, а в 1945 году выпустила первый полнометражный фильм — «Пропавшая грамота» (реж. Ламис Бредис, Зинаида и Валентина Брумберг). В период с 1945 по 1949 год на курсах при студии прошли обучение молодые аниматоры, многие их которых впоследствии обрели большую известность: Вадим Долгих, Роман Качанов — старший, Вячеслав Котеночкин, Борис Савков, Рената Миренкова и другие. В 1946 году на «Союзмультфильме» был сформирован художественный совет, первым руководителем которого стал директор студии, кинематографист Александр Птушко. К 1950 году был восстановлен довоенный объем выпуска фильмов — 10−12 произведений в год.