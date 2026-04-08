Мастера рисованного кино и международный успех. День российской анимации

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2026 года в РФ в четвертый раз официально будет отмечаться День российской анимации. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина от 12 августа 2022 года в ознаменование 110-летия отечественной анимации. 8 апреля 1912 года в России состоялась премьера первого анимационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» Владислава Старевича.
Первые отечественные анимационные фильмы.
Эпоху мирового анимационного кино принято отсчитывать с 28 октября 1892 года. Тогда в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно представил зрителям «оптический театр» с аппаратом праксиноскопом, который показывал движущиеся картинки, послужившие прообразом современных мультфильмов.
Одним из первооткрывателей объемной анимации стал Александр Ширяев (1867−1941) — артист балета, хореограф и оператор-кинолюбитель. В 1900-х годах Ширяев создавал фильмы-постановки, выполненные средствами трюковой кукольной и рисованной анимации. С помощью покадровой съемки он запечатлевал на кинопленке балетные партии самодельных кукол-танцоров. Однако об этих анимационных экспериментах стало известно лишь в 2000-х годах, когда был восстановлен, оцифрован и опубликован архив Ширяева.
Широкая публика впервые увидела отечественный анимационный фильм 8 апреля (26 марта по старому стилю) 1912 года, когда в Москве состоялась премьера кукольной картины оператора и режиссера польского происхождения Владислава Старевича (1882−1965). Фильм «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» был снят на киностудии Александра Ханжонкова. На экране куколки жуков вели себя как люди: танцевали, фехтовали и даже штурмовали старинный замок. Владислав Старевич в дальнейшем развивал искусство одушевления кукольных персонажей в лентах «Месть кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей», «Рождество обитателей леса» и других.
Становление «Союзмультфильма».
После Октябрьской революции 1917 года мультипликация в Советской России получила значительное развитие. В 1920-х и первой половине 1930-х годов производство мультипликационного кино осуществлялось главным образом в Москве, на базе отдельных кинофабрик «Межрабпомфильм», «Москинокомбинат», «Госвоенкино» и других. В 1934—1936 годах мультпроизводство было последовательно централизовано. Экспериментальная мультипликационная мастерская Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при СНК СССР была слита с художественно-производственным объединением № 5 «Мосфильма». После этого объединенный коллектив был выведен в самостоятельную Московскую студию графических фильмов (МСГФ), которая, в свою очередь, вобрала в себя коллектив мультипликаторов ликвидированного «Межрабпомфильма».
10 июня 1936 года приказом ГУФК на базе МСГФ была образована киностудия «Союздетмультфильм». В ее состав вошли уже известные к тому времени мастера рисованного кино: Иван Иванов-Вано, Ольга Ходатаева, Владимир Сутеев, Пантелеймон Сазонов и другие. В том же году был выпущен первый мультфильм студии — «В Африке жарко» режиссеров Дмитрия Бабиченко и Александра Белякова по сценарию Сергея Михалкова.
20 августа 1937 года студия была переименована в «Союзмультфильм», на десятилетия ставший главной фабрикой и школой советской анимации. К 1938 году на студии освоили технологию целлулоидной анимации, метод ротоскопирования (натурные съемки актеров и животных с последующей покадровой перерисовкой) и внедрили так называемый диснеевский конвейер (по фамилии американского мультипликатора и продюсера Уолта Диснея) — цеховой процесс прорисовки, необходимый для массового производства рисованных фильмов. В 1940 году при «Союзмультфильме» были организованы курсы художников-аниматоров.
Великая Отечественная война, послевоенное восстановление отрасли.
В связи с продвижением немецких войск к Москве в октябре 1941 года часть сотрудников «Союзмультфильма» была эвакуирована в Самарканд (Узбекская ССР, ныне Узбекистан), московская база была отдана в ведение «Воентехфильма». В 1943 году студия вернулась в Москву, а в 1945 году выпустила первый полнометражный фильм — «Пропавшая грамота» (реж. Ламис Бредис, Зинаида и Валентина Брумберг). В период с 1945 по 1949 год на курсах при студии прошли обучение молодые аниматоры, многие их которых впоследствии обрели большую известность: Вадим Долгих, Роман Качанов — старший, Вячеслав Котеночкин, Борис Савков, Рената Миренкова и другие. В 1946 году на «Союзмультфильме» был сформирован художественный совет, первым руководителем которого стал директор студии, кинематографист Александр Птушко. К 1950 году был восстановлен довоенный объем выпуска фильмов — 10−12 произведений в год.
Постепенно советские художники отошли от копирования приемов американской анимации и сформировали свое видение детского мультфильма, основным сценарным материалом для которого были народные сказки. В 1940-х и 1950-х годах в отечественную анимацию пришло новое поколение художников-постановщиков, преимущественно выпускников Всероссийского государственного института кинематографии им С. А. Герасимова (ВГИК), среди которых были Евгений Мигунов, Леонид Шварцман, Лана Азарх, Анатолий Сазонов и другие. В 1953 году на «Союзмультфильме» началось производство кукольных мультфильмов, а в 1956—1961 годах учебные курсы пополнили штат студии такими известными в будущем аниматорами, как Анатолий Петров, Валерий Угаров, Юрий Норштейн, Сергей Дежкин и другими. В послевоенные годы были выпущены ленты «Каштанка» (1952) Михаила Цехановского, «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), "Снежная королева (1957) Льва Атаманова, другие фильмы, которые вошли в золотой фонд отечественной анимации.
Новаторство и международный успех.
В 1960-х годах «Союзмультфильм» и другие советские анимационные студии работали в широком диапазоне стилистических, жанровых и тематических направлений, увеличился выпуск сатирических фильмов для взрослой аудитории. В 1970—1980-х годах «Союзмультфильм» являлся крупнейшей анимационной студией Европы (на производстве работали порядка 500 человек). Число полученных мультипликаторами призов и дипломов советских и международных кинофестивалей превысило 150, а общее число снятых мультфильмов составило более тысячи. Короткометражные ленты объединяли в альманахи («Калейдоскоп», «Веселая карусель»), готовили рисованные сюжеты для всесоюзного киножурнала «Фитиль», выпускали совместные картины с зарубежными мультипликаторами из Германии, Японии и другими. В эти годы были созданы известные и любимые зрителями «Ну, погоди! (1969−1993, Вячеслав Котеночкин), “Котенок по имени Гав” (1976−1982, Лев Атаманов, Леонид Шварцман, Майя Мирошкина), “Ежик в тумане” (1975) и “Сказка сказок” (1979) Юрия Норштейна, циклы фильмов о Карлсоне (1968−1970, Борис Степанцев) и Бременских музыкантах (1969, 1973, Василий Ливанов), “Контакт” (1978, Владимир Тарасов), “Ограбление по…” (1978, Ефим Гамбург), “Трое из Простоквашина” (1978−1984, Владимир Попов), “Полигон” (1977, Анатолий Петров), “Тайна третьей планеты” (1981, Роман Качанов — старший), “Жил-был пес” (1982, Эдуард Назаров) и другие.
После распада Советского Союза в 1990-х годах российская анимация испытывала серьезную нехватку финансирования. Производство собственных лент на «Союзмультфильме» практически прекратилось, распалась система кинопроката. Вместе с тем были образованы новые студии, на международных фестивалях заявили о себе новые российские режиссеры-аниматоры — Александр Петров («Старик и море», 1999, премия «Оскар»), Иван Максимов («Болеро», 1993), Наталья Дабижа («Севильский цирюльник», 1995), Константин Бронзит («На краю земли», 1998) и другие. С распространением компьютерной техники производство анимационного кино стало доступнее для мультипликаторов-непрофессионалов. В 1996 году был образован Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале («Суздальфест»). С 1998 года поочередно в России и на Украине проводился Международный фестиваль анимационных фильмов «Крок».
Современная российская анимация.
Современная отечественная анимация объединяет как создателей авторского, так и коммерческого мультипликационного кино, выполненного в разных техниках и решающего широкий спектр задач. Большую популярность не только в России, но и в мире приобрели детские мультсериалы «Маша и Медведь» (студия «Анимаккорд», с 2009 года) и «Смешарики» (студия «Петербург», с 2014 года).
В числе наиболее продуктивных российских анимационных студий — петербургская «Мельница», известная своим циклом полнометражных фильмов о богатырях, и воронежская Wizart, которая специализируется на компьютерной 3D-анимации.
В 2010-х годах была восстановлена работа студии «Союзмультфильм», перезапустившей, в частности, один из своих самых известных сериалов о жителях деревни Простоквашино. Аниматоров-специалистов в РФ готовят как курсы при студиях, так и различные учебные заведения — в частности, ВГИК, столичная школа-студия «ШАР», университет «Синергия» и другие.
Ежегодно с 2015 года в апреле проводится торжественная церемония вручения национальной анимационной премии «Икар». Награды получают режиссеры, сценаристы, художники, композиторы и прочие участники отрасли. В 2026 году XII церемония награждения прошла 6 апреля в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова. На соискание премии было подано 142 работы. В почетной номинации «Мастер» награду получила редактор «Союзмультфиильма» Наталия Абрамова. Лучшим продюсером был признан генеральный директор анимационной компании «Ярко» Альбина Мухаметзянова.
Номинанты американской премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
В 1990 году на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» был номинирован советский мультфильм «Корова», созданный на Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым. Впоследствии на соискание премии номинировались еще три картины Петрова, все они были выполнены в технике живописи по стеклу: «Русалка» (1998), «Старик и море» (1999, победа в категории) и «Моя любовь» (2008). В 2009 году на «Оскар» был номинирован короткометражный мультфильм «Уборная история — любовная история» российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа — «Мы не можем жить без космоса». В 2026 году в число номинантов вошел его фильм «Три сестры».
В 2022 году в этой категории на «Оскар» был номинирован фильм российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет».