Как спасти брак на грани развода: психологи объясняют, как сохранить семью

«Мужчины, запомните: ваше молчание женщина читает как "мне все равно". А женщины, поймите: ваши претензии мужчина слышит как "ты неудачник". Я предлагаю простое упражнение "Нейтральная зона". Раз в день встречайтесь на кухне ровно на 15 минут и говорите только о фактах. Не "ты вечно пропадаешь", а "сегодня ты пришел в 22:00". Не "ты меня не любишь", а "я не получила от тебя объятий". Это тушит пожар обобщений. Вы удивитесь, как можно спасти брак, просто перестав навешивать ярлыки».