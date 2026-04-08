Трамп: США ведут жаркие переговоры об Иране, пока срок ультиматума истекает

Соединённые Штаты ведут напряжённые переговоры относительно иранского конфликта в последние часы накануне истечения ультиматума, который Вашингтон поставил Исламскому государству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Сейчас мы ведем жаркие переговоры», — сказал американский лидер журналистке телеканала Fox News Жаки Хайнрик, высказывание Трампа она процитировала в социальной сети Х.
При этом Трамп не уточнил, какие вопросы обсуждаются и не назвал стороны, участвующие в переговорах. Однако президента США добавил, что в ближайшее время ожидает брифинга, на котором будут полноценно представлены предложения Пакистана по иранскому урегулированию.
Ранее сообщалось, что Пакистан предложил США и Ирану двухуровневый план, который должен положить конец текущему конфликту. Согласно документу, сначала нужно немедленно остановить огонь, а потом за 15−20 дней полностью урегулировать все спорные вопросы.
