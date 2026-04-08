Трамп: США ведут жаркие переговоры об Иране, пока срок ультиматума истекает

В последние часы ультиматума Трампа США ведут напряжённые переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты ведут напряжённые переговоры относительно иранского конфликта в последние часы накануне истечения ультиматума, который Вашингтон поставил Исламскому государству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Сейчас мы ведем жаркие переговоры», — сказал американский лидер журналистке телеканала Fox News Жаки Хайнрик, высказывание Трампа она процитировала в социальной сети Х.

При этом Трамп не уточнил, какие вопросы обсуждаются и не назвал стороны, участвующие в переговорах. Однако президента США добавил, что в ближайшее время ожидает брифинга, на котором будут полноценно представлены предложения Пакистана по иранскому урегулированию.

Ранее сообщалось, что Пакистан предложил США и Ирану двухуровневый план, который должен положить конец текущему конфликту. Согласно документу, сначала нужно немедленно остановить огонь, а потом за 15−20 дней полностью урегулировать все спорные вопросы.

Тем временем Иран предложил США свой план по завершению конфликта, какие пункты в него входят, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше