Улица слезам: ИИ-мультфильмы собирают миллионы в соцсетях и меняют рынок анимации

ИИ-мультсериалы про отношения мессенджеров, овощей и фруктов захватили соцсети. Пока крупные игроки индустрии говорят о снижении произведенных минут, росте себестоимости и отсутствии собственного программного обеспечения, зрители делают выбор в пользу необычного контента. В День российской анимации «Известия» рассказывают о том, как живет индустрия сегодня, с какими проблемами сталкиваются крупные студии и как режиссеры конкурируют с нейросетями.
Сценарный голод и перенасыщение рынка.
Впервые за последние годы российская анимация столкнулась со снижением объема производства. Если в 2024 году студии выпустили около 170 минут, то в 2025-м — уже 130. Об этом на заседании комитета Госдумы по культуре сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, рынок одновременно сжимается и дорожает: телеканалы и платформы снижают закупочные цены, а себестоимость производства растет — за счет зарплат и налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, которые составляют значительную часть отрасли.
Представители департамента анимации «СТС Медиа» рассказали «Известиям», что ключевые вызовы для индустрии сегодня связаны не столько с технологиями, сколько в самом устройстве рынка и зрительских привычках.
— Аудитория стремительно меняется — даже дошкольники всё чаще потребляют контент в коротком, клиповом формате. Это снижает глубину вовлечения и делает удержание внимания одной из главных задач для производителей, — отметили в холдинге.
Одновременно эксперты констатируют перенасыщение рынка. Глобальные платформы предлагают контент на любой вкус, из-за чего конкуренция за зрителя обостряется, жизненный цикл проектов сокращается, а затраты на продвижение растут.
На этом фоне заметно повышается и порог входа для новых анимационных брендов. Создание проекта уровня «Три кота» требует не только качественного контента, но и сильной дистрибуции, многоканального присутствия и значительных маркетинговых инвестиций на старте. Осложняет ситуацию сценарный голод. По данным экспертов, индустрии не хватает сильных авторов, оригинальных сюжетов и продуманных персонажных арок.
Промты и мультфильмы про мессенджеры.
Тем временем соцсети наводнили вертикальные мультфильмы, созданные при помощи искусственного интеллекта. Это локальная версия микродрам из сверхкоротких эпизодов. Только вместо актеров — синтетические персонажи, вместо съемочной группы — один человек и набор нейросетей.
Сюжеты предельно просты: это жизненные истории про измены, бедность, внезапное богатство, конфликт поколений, месть, моральный выбор. Резкий заход, конфликт, поворот и обрыв на полуслове, чтобы зритель автоматически пролистнул к следующей серии.
Кадр из анимационного сериала «Запретная школа».
Основатель и креативный директор Mango Production Дмитрий Безруков занимается ИИ-мультсериалами примерно полгода. А его проект «Запретная школа», где героями стали известные мессенджеры и социальные сети, буквально всколыхнул общественность. Ролики показывают в школах и институтах.
— Для меня этот проект — не просто мультик, а своего рода технологическая витрина. Сериал задает высокую планку качества, показывая потенциальным клиентам, как с помощью AI можно создавать сложные анимационные миры быстрее и эффективнее классического производства. Идею подсказала сама повестка соцсетей — я хотел сделать понятную всем вселенную, персонифицировав приложения, которыми все пользуются каждый день, — рассказал он «Известиям».
Для такой работы не требуется классическое образование художника или режиссера-мультипликатора. По его словам, гораздо важнее режиссерское видение, насмотренность и умение писать грамотные промпты. Для текстов и раскадровки — ChatGPT и Claude, для видео — Google AI Studio. Персонажей создаст Nano Banana 2. А ролики сгенерируют сразу несколько сетей: Veo 3, Grok и Kling. Озвучивает серии, как правило, тоже ИИ — Grok или ElevenLabs, а фоновую музыку напишет Suno. Для финального монтажа AI-креаторы используют CapCut.
В то же время Юлиана Слащева настаивает на создании собственного программного обеспечения для профессиональных мультипликаторов. Как рассказали «Известиям» в «СТС Медиа», технологическая база в России в целом остается сопоставимой с мировой: студии работают в тех же программах для 2D- и 3D-анимации, что и зарубежные коллеги. Однако доступ к ним может сопровождаться организационными сложностями — от лицензирования до обновлений и платежей. Эти факторы не блокируют производство, но создают дополнительную нагрузку на индустрию.
Овощная драма и кукольный Булгаков.
Мультипликация — продукт трудоемкий, коллективный и энергозатратный. Так, на создание 20-минутного анимационного фильма «Булгаковъ» Станислава Соколова ушло несколько лет: два года на подготовительный период, год на съемки. Кукол делали студенты-художники, рисованные сцены карандашом на кальке — опытные аниматоры. В 2024-м Соколов просил материальной помощи на краудфандинговой платформе. Сегодня картина получила две главные кинематографические награды — «Золотого орла» и «Нику».
В то же время ИИ-мультфильмы создает, как правило, один человек. Так, на одну серию «Запретной школой» от сценария до финального монтажа у Безрукова уходит от 10 до 20 часов. А AI-креатор Анастасия Цапенко, чья сетевая мелодрама-триллер про отношения Грушана, Хурмеллы и Виша набрала суммарно 6,5 млн просмотров, уделяет от трех до семи часов вместе со сценарием на серию.
Хронометраж тоже подчинен алгоритму: чаще всего одна серия длится от 30 до 60 секунд, реже — до полутора минут. За это время зрителю успевают выдать экспозицию, кульминацию и задел на продолжение. Камера — всегда вертикальная, монтаж — агрессивный, картинка — яркая и насыщенная. А вот героями могут быть не только люди, но и человекоподобные овощи, фрукты, терки и овощерезки, животные и строительные инструменты.
— Тренд был популярным еще до меня, более того, даже в других странах. Я лишь подхватила его, но подозреваю, что ключ в смеси абсурдности картинки и жизненных ситуаций. Это удерживает зрителя и заставляет комментировать, что продвигает ролик, — рассказала «Известиям» Анастасия Цапенко.
Сколько стоит накодить мультсериал.
Анимация всегда была дорогостоящим процессом. Будь то авторская мультипликация или большой сериальный проект вроде «Трех котов» или «Смешариков». Для ИИ-мультсериалов расценки сильно ниже. В основном они завязаны на количестве запросов в специальных программах.
— Себестоимость одной серии — от 10 до 15 тыс. рублей. В AI-продакшене много брака и неудачных кадров, которые уходят в мусорку. Чтобы получить одну качественную секунду видео, иногда приходится перебирать десятки вариантов, и каждый такой запрос в нейросеть стоит денег. Коммерческая стоимость создания одной серии в среднем составляет 25 тыс. за минуту готового материала «под ключ», — объясняет Безруков.
Главное же отличие этих мультфильмов — их тиражируемость. Если классическая анимация штучна, то здесь действует логика потока: один и тот же сюжет легко клонируется в десятках вариаций, меняются только лица и голоса. В этом смысле короткие AI-мультфильмы стали не столько новым жанром, сколько новой формой массового производства — быстрым, дешевым и почти бесконечным.
Но остается вопрос, каковы будут долгосрочные последствия зрительского увлечения таким контентом. И не станут ли дети, выросшие на ИИ-анимации, менее восприимчивыми к художественному образу, чем поколения, смотревшие «Ежика в тумане» Юрия Норштейна. Сделать проект такого уровня пока никаким нейросетям не под силу.