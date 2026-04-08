Народный календарь. Почему 11 апреля нужно пойти в березовую рощу

11 апреля православные чтут память священномученика Марка, епископа Арефусийского.
Святой прославился своей борьбой с идолопоклонством. Он своими руками разрушил языческое капище, построив на его месте христианский храм. Марк мирно скончался в 364 году.
В старину в эту дату было принято чествовать самое любимое в народе дерево — березу, которую прозвали древом жизни. В этот день ходили в березовую рощу и слушали деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока, из которого варили сбитни с добавлением меда и приправ. Кроме того, свежим березовым соком поили больных. На Руси считали, что такой напиток очищает кровь и «изгоняет из желудка всякую немощь».
Приметы погоды:
Если пошел сильный дождь, то это к урожаю овса.
Много лебедей — весна будет теплой.
Много сока на березе — лето будет дождливым.
Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.
Именины отмечают: Ян, Филипп, Михаил, Остап, Иван, Кирилл, Марк, Потап.