Народный календарь. Почему 11 апреля нужно пойти в березовую рощу

В старину в эту дату было принято чествовать самое любимое в народе дерево — березу, которую прозвали древом жизни. В этот день ходили в березовую рощу и слушали деревья. Это делалось для того, чтобы определить, не началось ли движение сока, из которого варили сбитни с добавлением меда и приправ. Кроме того, свежим березовым соком поили больных. На Руси считали, что такой напиток очищает кровь и «изгоняет из желудка всякую немощь».