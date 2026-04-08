Мариинский театр открывает Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр в десятый раз открывает полюбившийся слушателям Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки «Виртуозы флейты» и «Северная лира». Он продлится до 14 апреля при участии музыкантов из стран Европы и Азии, сообщили в пресс-службе театра.
Своеобразной уветрюрой фестиваля стали два апрельских события. В камерном зале Рахманинова прошел концерт «Музыкальное будущее России», а в Концертном зале под управлением Валерия Гергиева состоялся симфонический вечер памяти Йоко Нагаэ Ческины — японской арфистки, мецената, многолетнего друга и партнера Мариинского театра.
«На юбилейном фестивале публику ждут семь великолепных концертов при участии ведущих современных инструменталистов, шедевры репертуара и оригинальные транскрипции для арфы и флейты, а также мировые премьеры, написанные специально для участников фестиваля. Его идейными вдохновителями и авторами являются арфистка Софья Кипрская и флейтист Денис Лупачев», — рассказали в пресс-службе. Начало празднику даст Концерт для арфы и флейты Вольфганга Амадея Моцарта.
Вечер-открытие объединит творческие силы Мариинского и Большого театров. В нем также выступят музыканты из Швейцарии, Сербии, Китая и Сирии. В программе для арфы «Соединяя миры» 9 апреля примут участие солисты оперы и балета, Камерный хор Мариинского театра и яркие инструменталисты. Публика услышит звучание сирийского кануна, ливанской дарбуки, китайского гучжэна, классической и кельтской арфы.
В зале Стравинского 10 апреля пройдет вечер с мировыми премьерами, написанными специально для фестиваля. Концертом «Приношение учителям» музыканты отдадут дань памяти своим наставникам — Асе Варосян, Вере Дуловой, Григорию Корчмару, Сергею Слонимскому, Лидии Гордзевич, Татьяне Тауэр, Борису Тищенко, Игорю Богуславскому, Сергею Баневичу, Федору Степанову, Ивану Пушечникову. Днем позже в Концертном зале выступят именитые флейтисты Ю Юань из Китая и щвейцарец Себастьян Жако.
По-настоящему интернациональным событием станет заключительная программа, где солисты из России, Германии, Ливана и Китая выступят с Симфоническим оркестром Мариинского театра. В программе — Концерт для двух флейт Иоганна Иоахима Кванца, «Вечная луна» Бернхарда Ромберга, Романс для виолончели и арфы Лео Вейнера, Концерт для флейты-пикколо Антонио Вивальди, «Элегическое концертино» для арфы Эдуарда Кипрского, композиции для дарбуки и арфы Рони Баррака и Концерт для скрипки (транскрипция для флейты) Яна Сибелиуса. На фестивале пройдет серия открытых мастер-классов музыкантов из Сербии, Китая, Швейцарии, Германии и России. По случаю юбилея проекта Мариинский театр выпустил новый абонемент со специальными ценами на посещение концертов.