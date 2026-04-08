Криминальное — чтимо: лучшие российские драмы и триллеры о лихих десятилетиях

Сериал о молодежных группировках Казани «Слово пацана» 2024 года в свое время задал тренд на тему лихих десятилетий. Кинопроизводители на зрительский запрос ответили щедро и подарили целую череду непохожих друг на друга по сюжету и настроению криминальных триллеров и драм. Реакция аудитории подтверждает, что это было не зря. Проекты нашли место в сотне лучших Российского рейтинга сериалов за 2025 год, который ранее опубликовала «Медиалогия». На его основе «Известия» выбрали топ-5 сюжетов о закате СССР и новой РФ.
«Аутсорс», 8-е место.
Режиссер: Душан Глигоров. В ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева.
Работа Душана Глигорова прогремела еще до премьеры в феврале 2025 года. Впервые проект показали в сентябре 2024-го на фестивале «Новый сезон», где «Аутсорс» получил главный приз как самый ожидаемый сериал. Он снят по мотивам рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера».
Действие разворачивается в 1996 году в мрачных декорациях дальневосточной тюрьмы особого назначения. Туда переводят нового сотрудника Костю в исполнении Ивана Янковского. Герой с обостренным чувством справедливости решает передавать исполнение смертной казни на аутсорс: близкие жертв могут отомстить преступникам и за деньги исполнить приговор.
— Это разговор со зрителем. Мои предыдущие роли основывались на том же — «Фишер», «Слово пацана». У меня много работ, которые стараются вытянуть болевую точку из зрителя и на этой почве с ним построить некий диалог, — объяснял «Известиям» исполнитель главной роли Иван Янковский во время московской премьеры сериала.
Где смотреть: Okko.
«Фишер», 10-е место.
Режиссер: Александр Цой (второй сезон). В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко, Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок.
Еще один проект в топе с Иваном Янковским. В «Фишере» он играет следователя Евгения Бокова из Ростова-на-Дону. Первый сезон основан на биографии серийного убийцы Сергея Головкина, который орудовал в Московской области с конца 1980-х.
В продолжении, вышедшем в 2025 году, Фишер (прозвище маньяка) оказывается за решеткой в ожидании смертной казни, а Боков начинает охоту за новым психопатом.
— Конечно, это довольно сложное зрелище, не развлекательная история. К сожалению, так как это случилось недавно и есть много людей, у которых это еще болит — и родители жертв, и выжившие — я бы не хотел говорить о реальном уголовном деле. Но это история, произошедшая в России в 1994 году. Нас консультировал, как и в прошлом сезоне, Валерий Костарев — это серьезный следователь, который вел в том числе и это дело, — рассказывал «Известиям» продюсер и сценарист проекта Сергей Кальварский.
Где смотреть: Wink.
«Лихие», 17-е место.
Режиссер: Юрий Быков. В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Филипп Янковский, Гела Месхи, Аскар Ильясов, Анна Котова, Иван Добронравов.
Сага Юрия Быкова также основана на реальных событиях — истории ОПГ «Общак», действовавшей на Дальнем Востоке с середины 1980-х. В центре — взлет и падение семьи Лиховцевых в криминальном мире.
Обычный егерь в исполнении Артема Быстрова ради родных становится киллером, но именно это решение погубит семью. Авторам удалось избежать романтизации эпохи.
— Само художественное произведение во многом основано на реальных событиях. Здесь большой труд сценариста Олега Маловичко, который встречался с непосредственными участниками этих событий. История непростая, но хотелось ее препарировать, чтобы раз и навсегда разобраться с этим неприятным прошлым, чтобы не хотелось в него вернуться, чтобы не хотелось с ним как-то соперничать, соревноваться, а строить нормальное будущее, — отмечал генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.
Где смотреть: Okko, Start.
«Дети перемен», 43-е место.
Режиссеры: Любовь Львова и Сергей Тарамаев. В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Сергей Гилев, Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук.
Первый сезон вышел на рубеже 2024−2025 годов и точно ответил на запрос зрителя на проекты в духе «Слова пацана». Однако здесь другой сюжет — история одной семьи, в которой заключена драма целого поколения.
1990-е. Процветает незаконный бизнес, у власти стоят преступные группировки. К этому миру примыкает один из сыновей Флоры, которая живет на скромную зарплату водителя троллейбуса. Он взбирается на вершину иерархии, но жизнь «по понятиям» рушит семью. Чтобы собрать ее осколки, Флора сама переходит на сторону бандитов. Продолжение вышло в начале 2026 года.
— Мы стали называть между собой второй сезон «бандитской готикой». Там есть готическое настроение, — рассказывал «Известиям» режиссер Сергей Тарамаев. — Настроение меняется в сторону жестокости. Драма разворачивается на фоне семейной войны. Травма здесь — это невозможность опереться ни на что. От этого трудно избавиться, когда нет опоры, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Это очень тяжелая психологическая ситуация. Как жить, как зарабатывать деньги, как создавать семью — в то время это находилось в зоне полной непредсказуемости.
Где смотреть: Start, Wink.
«Камбэк», 57-е место.
Режиссер: Динар Гарипов. В ролях: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов.
«Камбэк» подарил, пожалуй, самый неожиданный экранный образ Саши Петрова — бездомного по прозвищу Компот, который не помнит своего прошлого и живет в подвале. После того как он помогает группе подростков, они решают помочь ему вернуть себя.
— Они не проходят мимо, а пытаются помочь ему вернуть свою жизнь и дают ему удивительный шанс: прожить две жизни — старую и новую. Ведь он как будто начинает всё заново — строит себя другого, не зная, каким был прежде. И возникает вопрос: кем ты станешь, когда узнаешь, каким был на самом деле? Эта интрига — столкновение двух внутренних «я» человека прошлого и настоящего — невероятно увлекательна, — объяснял замысел режиссер Динар Гарипов.
За ностальгию по 2000-м, куда переносит действие, отвечают собранные авторами в заставках к сериям отголоски времени: хроники новостей, отрывки из «Жди меня» и «Последнего героя», музыкальные хиты вроде «Про любовь» группы «Фабрика» и «Буду погибать молодым» Мистера Малого.
Где смотреть: «Кинопоиск».