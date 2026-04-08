В странах Юго-Восточной Азии участились похищения россиянок

Случаи попадания граждан России в рабство в странах Юго-Восточной Азии перестали быть единичными. Особенно часто жертвами преступников становятся девушки из РФ и стран СНГ, сообщила URA.ru юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По словам правозащитницы, держатели лагерей для рабов активно охотятся на россиянок. Их приятная внешность и знание английского языка используются для переписок с гражданами Евросоюза и США. Потенциальных инвесторов из западных стран таким образом втягивают в сомнительные проекты.

Одну россиянку недавно вытащили из плена в Мьянме. Основной зоной бедствия правозащитница назвала горные районы так называемого «Золотого треугольника», который охватывает территории Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Беспомощность местных властей перед организованной преступностью эксперт назвала ключевой причиной сложившейся ситуации.

Файрушина отметила, что в последние годы спецслужбы действительно изредка разоружают отдельные колл-центры с иностранными рабами. Однако проблема существует уже почти десять лет, и местные власти пока бессильны перед преступниками.

Ранее мы писали: Раскрыта судьба освобожденной из рабства россиянки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

