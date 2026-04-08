В Петербурге пройдет конференция, посвященная высоким технологиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Всероссийская юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России — в высоких технологиях» пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 10 апреля. В мероприятии поучаствуют порядка 300 человек, сообщили организаторы.
«8 апреля в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных состоится торжественное открытие XX юбилейной Открытой юношеской научно-практической конференции “Будущее сильной России — в высоких технологиях”. Начавшись в 2005 году с формата встреч генеральных конструкторов ОПК со старшеклассниками, с 2007 года мероприятие переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, став к настоящему времени всероссийским», — говорится в сообщении.
Уточняется, что конференция пройдет по 10 апреля, в ней поучаствуют порядка 300 человек — рекордное количество за все годы проведения. Среди участников — учащиеся 9−11-х классов школ и студенты 1−3-х курсов СПО. Кроме того, на юбилейную конференцию приглашены представители Совета Федерации, правительства Санкт-Петербурга, главы правительств регионов-участников, академики, генеральные конструкторы промышленных предприятий страны и ректоры ведущих технических вузов.
Школьники и студенты колледжей представят свои доклады и изобретения на суд жюри по дисциплинам: фундаментальные науки, атомные и аэрокосмические технологии, программирование, химия, робототехника, промышленный дизайн и другие. Победители и призеры получат преимущества при поступлении в вузы и посетят ведущие наукограды страны.
Конференция «Будущее сильной России — в высоких технологиях» направлена на поддержку подростков, интересующихся научным и техническим творчеством, а также на повышение интереса общественности к инновациям в образовании, участие в создании условий для плодотворной интеграции учреждений образования и науки, промышленных предприятий. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тыс. участников из 58 регионов России, было подготовлено более 2,5 тыс. докладов в очном этапе.