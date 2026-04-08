Перед окончанием срока ультиматума Трампа вблизи Пентагона резко взлетел «индекс пиццы»: что это может значить

В окрестностях Пентагона зафиксировано резкое увеличение количества заказов пиццы. Ожидание заказов составляет до 15 минут.
За отслеживанием заказов пиццы у Пентагона стоит ресурс Pentagon Pizza Index.
«Индекс пиццы Пентагона» — неофициальный индикатор: чем больше ночных заказов пиццы в Пентагоне и ЦРУ, тем выше вероятность крупной военной операции или кризиса, так как сотрудники работают сверхурочно.
Рост индекса наблюдался незадолго до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Позже история повторилась — в ночь перед нанесением США удара по Каракасу количество заказов пиццы в Пентагон увеличилось на 333%. Тем временем американский президент Дональд Трамп выступил с ультиматумом в адрес Ирана: до 20:00 вторника (03:00 среды по мск) Тегеран должен открыть Ормузский пролив и согласиться на сделку на условиях США. В случае невыполнения этих требований прогнозируется уничтожение энергетической инфраструктуры и мостов в Иране.