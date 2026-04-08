В ГД предложили ввести единые правила об изменении платы за ЖКУ

Гусев предложил ввести единые правила для квитанций об изменении платы за ЖКУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается закрепить, что уведомление должно содержать полный и понятный перечень информации: размер платы до и после изменения, разницу по каждому виду услуги, основания для повышения и дату вступления новых тарифов в силу.

Проектом также предлагается установить обязанность доводить эту информацию до граждан всеми доступными способами — через государственные информационные системы, электронную почту, заказные письма, платежные документы или размещение в подъездах.

«Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум — уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше. Мы предлагаем сделать систему максимально прозрачной и понятной для каждого», — сказал Гусев РИА Новости.

По словам депутата, инициатива направлена на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере ЖКХ.