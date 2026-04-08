Набравший ход Соболев против «Спартака»: неделя кубка завершится топ-матчами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Два матча Фонбет — Кубка России по футболу пройдут в среду. В этот день петербургский «Зенит» дома сыграет с московским «Спартаком» во втором этапе ½ финала «пути регионов», столичное «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в первом финальном матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)».
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 20:45 мск. На групповом этапе «пути РПЛ» «Зенит» занял первое место в квартете A, в котором также были «Оренбург», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». В плей-офф «пути РПЛ» «Зенит» проиграл по сумме двух матчей московскому «Динамо» (1:3, 1:0), в «пути регионов» сине-бело-голубые оказались сильнее калининградской «Балтики» (1:0) и махачкалинского «Динамо» (1:0). «Спартак» выиграл группу C, в которой также выступали махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Красно-белые в плей-офф «пути РПЛ» победили «Локомотив» (3:1, 3:2) и проиграли московскому «Динамо» (2:5, 1:0).
«Спартак» и «Зенит» встретятся в третий раз в этом сезоне. В РПЛ петербуржцы дома обыграли москвичей со счетом 2:0, а встреча в столице завершилась вничью — 2:2. Главным арбитром предстоящего матча будет Артем Чистяков.
В составе «Зенита» особую опасность представляет бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев. Футболист после возобновления сезона забил пять мячей в семи матчах во всех турнирах, показав лучший отрезок в петербургском клубе. Форвард отличился и в недавнем матче с красно-белыми в чемпионате.
Победитель этой пары сыграет в финале «пути регионов» с московским ЦСКА, который во вторник оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (5:2). Матч за выход в суперфинал турнира пройдет в период с 5 по 7 мая.
Первый матч финала «пути РПЛ».
Также в среду начнется двухматчевое противостояние финала «пути РПЛ». Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром», встреча начнется в 18:15 мск. «Динамо» еще не удавалось выиграть у «Краснодара» в этом сезоне, уже было три попытки. В домашнем матче РПЛ и встречах группового этапа Кубка России динамовцы проиграли «Краснодару», в одном из них основное время завершилось вничью со счетом 0:0, но в серии пенальти также сильнее были краснодарцы.
Команды выступали в группе B, «Краснодар» занял первое место, динамовцы были вторыми. Также в этой группе выступали «Крылья Советов» и «Сочи». В плей-офф «пути РПЛ» «Динамо» победило «Зенит» (3:1, 0:1) и «Спартак» (5:2, 0:1). «Краснодар» оказался сильнее «Оренбурга» (3:1, 4:0) и ЦСКА (1:3, 4:0). Ответный матч финала пройдет в период с 5 по 7 мая.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять). Суперфинал Кубка России пройдет на московском стадионе «Лужники» 24 мая.