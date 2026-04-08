Набравший ход Соболев против «Спартака»: неделя кубка завершится топ-матчами

Также в среду начнется двухматчевое противостояние финала «пути РПЛ». Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром», встреча начнется в 18:15 мск. «Динамо» еще не удавалось выиграть у «Краснодара» в этом сезоне, уже было три попытки. В домашнем матче РПЛ и встречах группового этапа Кубка России динамовцы проиграли «Краснодару», в одном из них основное время завершилось вничью со счетом 0:0, но в серии пенальти также сильнее были краснодарцы.