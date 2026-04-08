Baza: Суд заблокировал сайты по продаже устройств для сокрытия номеров маши

В России заблокировали несколько интернет-магазинов, которые продавали специальные устройства для сокрытия или подмены государственных автомобильных номеров. На онлайн-площадках рамки-перевертыши можно было приобрести за 6−12 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 7 апреля.