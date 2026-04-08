Baza: Суд заблокировал сайты по продаже устройств для сокрытия номеров маши

В России заблокировали несколько интернет-магазинов, которые продавали специальные устройства для сокрытия или подмены государственных автомобильных номеров. На онлайн-площадках рамки-перевертыши можно было приобрести за 6−12 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 7 апреля.

Эти устройства помогают нарушителям правил дорожного движения безнаказанно превышать скорость, а также избегать оплаты за проезд по платным дорогам и парковкам.

Прокуратура признала информацию с предложениями незаконной, поскольку она провоцирует на противоправные действия и нарушение ПДД. Суд принял доводы и наложил запрет на интернет-площадки, которые внесли в российский реестр запрещенных доменов, передает Telegram-канал Baza.

Росстандарт утвердил новую поправку к ГОСТ на специальные номера для частных и кикшеринговых электросамокатов. Они станут обязательными после запуска системы учета всех средств индивидуальной мобильности (СИМ) в электронном реестре. Что известно о нововведении — в материале «Вечерней Москвы».