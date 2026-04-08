Календарь на 8 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник появился в Великобритании в 1943 году благодаря семилетней Дори Купер. Чтобы отвлечь раненого дядю, находившегося в госпитале, от грустных мыслей, она попросила его нарисовать птичку. Затем и другие раненые солдаты стали рисовать для девочки птиц. В 1946 году Дори погибла, и на похоронах ее гроб украсили рисунками птиц из госпиталя. В честь маленькой англичанки и возникла эта трогательная дата. Сегодня можно нарисовать птицу и подарить рисунок другому человеку, чтобы разделить с ним радость.