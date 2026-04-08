Иран ответил на риски после ультиматума Трампа: «Готовы к любому сценарию»

Вице-президент Ирана Ареф заявил о готовности ко всем сценариям.

Источник: Комсомольская правда

Официальный Тегеран прокомментировал ситуацию с ультиматумом президента США. Вице-президент Ирана Мохаммад Резы Ареф заявил о готовности властей ко всем сценариям на фоне ультиматума Трампа.

«Правительство готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры», — написал Ареф в социальной сети X.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Тегерану время до 20:00 вторника (03:00 по мск), чтобы открыть Ормузский пролив и принять условия Соединенных Штатов. В противном случае иранскую энергетику и мосты Вашингтон пообещал уничтожить.

Тем временем в Сети появились кадры взлетающих с британской авиабазы американских бомбардировщиков B-52. Они они якобы будут в зоне досягаемости Ирана к 20:00 по местному времени.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал беспределом ультиматум Трампа к Ирану.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
