Трамп предложил журналистам выяснить, почему он пообещал уничтожить цивилизацию Ирана

«Вам придется это выяснить», — заявил Трамп представителю прессы.
Тем временем экономист Юшков предположил, что Трамп планирует обмен острова Харк на Ормузский пролив.
Ранее американские аналитики предположили, что Трамп может нанести ядерный удар по Ирану.
Накануне Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность совершения военных преступлений и пригрозил разрушить иранские мосты и электростанции, если Тегеран ко вторнику не откроет Ормузский пролив.
Напомним, в субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше