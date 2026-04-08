Дятлова — о падающем доме на Московском проспекте: Нет гарантий, что он не утащит соседнее здание вместе с людьми

Деньги на разбор дома № 70 выделят из городского резервного фонда, работы начнутся в октябре, завершить их планируют к лету 2027 года. После этого жильцы дома № 68 смогут вернуться в свои квартиры. Пока же мэрия готова предоставить всем аварийщикам жилплощадь в маневренном фонде. По словам главы администрации, все квартиры с ремонтом, расположены в разных районах города. Чтобы иметь возможность выбора, нужно раньше соседей подать заявление. Детей обещают без бюрократических проволочек перевести в ближайшие к новому жилью садики и школы.