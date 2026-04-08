Восемь самолётов-заправщиков ВВС США подняты в небо на Ближнем Востоке

Американские самолеты поднялись в небо на Ближнем Востоке на фоне истечения ультиматума Трампа.

Источник: Комсомольская правда

За три часа до истечения срока ультиматума Дональда Трампа Ирану США подняли на Ближнем Востоке восемь самолетов-заправщиков. Об этом свидетельствуют полетные данные.

Уточняется, что три воздушных судна типа Boeing KC-46A Pegasus движутся на восток от линии иорданской границы в воздушном пространстве над Саудовской Аравией. В 23:57 по мск вторника один из них прекратил передачу сигнала транспондера.

Также зафиксирован вылет одного Boeing KC-46A Pegasus и четырех Boeing KC-135 Stratotanker из района Тель-Авива. В настоящее время они повторяют маршрут, проложенный ранее вылетевшими самолетами.

Накануне появились кадры бомбардировщиков США В-52, которые могли вылететь с британской авиабазы. Они будут в зоне досягаемости Ирана к 20:00 по восточному времени (03:00 мск) — к сроку истечения ультиматума президента США.

