Предприниматели вносят порядок в столичный ритм

Источник: BAQ.kz

Столичные предприниматели получили уникальные «путеводители по чистоте» — специальные чек-листы в рамках акции «Таза Қазақстан», передает BAQ.kz.

Теперь порядок на улицах Астаны — это не только забота коммунальщиков, но и вклад каждого бизнеса.

Чек-листы составлены на весь год и разделены по сезонам, чтобы бизнес мог действовать вовремя и эффективно:

Весна — уборка крыш от снега, посадка деревьев и кустов, подготовка зелёных зон к активному сезону. Лето — полив, уход за деревьями и кустарниками, организация регулярных субботников. Осень — установка противоскользящих покрытий и подготовка к отопительному сезону. Зима — обработка входов антигололедными смесями и обеспечение безопасности посетителей.

Данные чек-листы помогают вовлечь предпринимателей в жизнь города.

Более 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса уже участвуют в поддержании чистоты и делают Астану комфортнее для всех.

Главная цель акции — привить культуру ответственности за город и окружающую среду. А значит, каждый, кто следит за порядком на своей территории, вносит вклад в облик всей столицы.