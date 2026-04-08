Захарова задала Гутерришу неудобный вопрос о страданиях мирных жителей: «Мы правильно поняли?»

Захарова отреагировала на слова генсека ООН о страданиях мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Дипломат спросила: правило, что никакие военные цели не могут оправдать страдания гражданских, распространяется на все страны мира, или же они адресованы исключительно США и Ирану?

«Мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии?» — негодовала Захарова в Telegram-канале.

Захарова также спросила, можно ли считать универсальным это «откровение» Гутерреша под «занавес его карьеры». Ранее в ООН заявили, что Гутерриш испытывает глубокую тревогу в связи с заявлениями о коллективном наказании мирных жителей за политические и военные решения.

Кроме этого, накануне Гутерриш предупредил мировое сообщество о скором начале полномасштабного конфликта.

