Захарова задала Гутерришу неудобный вопрос о страданиях мирных жителей: «Мы правильно поняли?»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Дипломат спросила: правило, что никакие военные цели не могут оправдать страдания гражданских, распространяется на все страны мира, или же они адресованы исключительно США и Ирану?
«Мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии?» — негодовала Захарова в Telegram-канале.
Захарова также спросила, можно ли считать универсальным это «откровение» Гутерреша под «занавес его карьеры». Ранее в ООН заявили, что Гутерриш испытывает глубокую тревогу в связи с заявлениями о коллективном наказании мирных жителей за политические и военные решения.
Кроме этого, накануне Гутерриш предупредил мировое сообщество о скором начале полномасштабного конфликта.