Трамп уклонился от объяснения своих слов о «гибели иранской цивилизации»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал пояснять своё заявление о гибели иранской цивилизации в случае, если Иран не согласится на сделку.
«Вам придётся это выяснить», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Трамп ответил на соответствующий вопрос.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
По словам Трампа, этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», до этого он потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты находятся в разгаре жарких переговоров с Ираном.