Леопольд из ОПГ ищет алмазы, мать пилит хейтеров: как на самом деле поднялся рэпер Toxis

Почему Toxis на пике: голос, стримы и романы.
Главными мемами весны в TikTok, Telegram и на других площадках стали отрывки из стрима рэпера Toxis — «Возьми телефон, детка» и «Бит лютый ваще!». Так теперь шутят про игнор в переписке и когда пускаются в пляс.
Сейчас Toxis на пике популярности. У него восемь миллионов слушателей на одном из музыкальных стримингов. Главная фишка рэпера — высокий тембр голоса, который у него проявился из-за перенесённого в детстве серьёзного заболевания.
Toxis запел в школьном возрасте. Его дебютный альбом был записан на английском языке с помощью аудиоредактора в планшете. Новичка заметили и взяли под крыло популярные рэперы старшего поколения — например, Big Baby Tape, 163ONMYNECK и OG Buda. Потом были совместные треки с Guram D, Niletto, Глюкозой. Много шума в молодёжной среде наделал роман Токсиса со стримершей Генсухой (Наталья Бердникова).
Вскоре молодого рэпера начали приглашать на масштабные музыкальные фестивали, он стал давать концерты в Москве и Петербурге. По данным SHOT, за корпоративы Toxis берёт примерно 2,5 миллиона рублей. В его райдере: такси бизнес-класса, три охранника, 12-летнее виски, две бутылки французского вина, по шесть банок пива и энергетиков, две пачки сигарет и стики.
За псевдонимом Toxis скрывается недавно отпраздновавший своё 22-летие Андрей Смелянский, выпускник петербургской Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского.
— Я всегда жил и живу в достатке, но никогда не было мажорских замашек, — скромничает Смелянский.
Есть в биографии рэпера странности. Он родился в Москве, но врачи выявили у него аллергию на папину собаку, поэтому ему с матерью пришлось переехать в Петербург. А потом родители развелись. Отец взял на себя всё финансовое обеспечение.
Канал Mash Money сообщал, что рэпер активно инвестирует и купил уже три квартиры на 190 миллионов рублей. Это не совсем так. Крутая недвижимость у парня от состоятельных родителей.
Нефть и алмазы отца Toxis.
Согласно базе СПАРК, отец рэпера 69-летний питерец Леонидий Смелянский — ипэшник в сферах продажи недвижимости и предоставления услуг по добыче нефти. Также ему принадлежат две фирмы, которые на бумаге не приносят дохода.
Одна из них — «Арминг» — лицензиат товарного знака медицинской сети «Инвитро». Точка работает на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Выручка грязными от 15 до 30 млн рублей в год, при этом чистая прибыль копеечная на уровне погрешности.
Вторая компания «ММЗ Мониторинг» хоть и убыточна, но намного интереснее. Ранее она была единственным лицензиатом уникальной технологии микросейсмического зондирования «Терравокс», которую придумал российский учёный Андрей Горбатиков. Это изобретение широко использовалось добывающими концернами в Африке. В марте 2025 года патент на технологию у Горбатикова истёк. Взамен была запатентована похожая, но изобретатель Горбатиков оказался лишь её соавтором, а владельцем — Леонид Смелянский.
Вероятно, основной заработок от технологии «Терравокс» — за границей. В Белграде после начала СВО была зарегистрирована фирма LS Geophysical Services doo: её учредитель Леонид Смелянский. На пару лет дольше существует непубличное предприятие Terravox geophysical technologies с офисами на Кипре, в Ботсване, ОАЭ и Замбии, в портфолио, например, геотермальная станция в Тайюань и золотой рудник в Танзании.
Разбой, ОПГ и кличка Леопольд: тёмное прошлое отца.
Непонятно, когда Смелянский успел стать учёным-геодезистом. В старых судебных хрониках говорится, что в 1993 году человек с аналогичной фамилией и именем с двумя подельниками с применением газового пистолета совершил разбойное нападение на гражданина Израиля, завладев имуществом последнего на сумму 20 млн рублей. Об этом известно из постановления Верховного суда 1999 года. Согласно судебным материалам, речь не о каком-то единичном грабеже, а, по-видимому, об одном эпизоде из масштабного дела против питерской ОПГ, где были убийства, подделка документов и хранение оружия со взрывчаткой. Двух жертв банды убили из пистолета Люгер. Третьего зарезали ножом. Преступников не могли поймать около пяти лет. Когда поймали, дали мягкие приговоры. Например, упомянутый в приговоре Леонид Смелянский получил всего четыре года с конфискацией. Но прокурор добился пересмотра дела и нового расследования по другим эпизодам.
В девяностые Леонид Смелянский якобы упоминался и как Леонид Банников. Среди своих он якобы носил кличку Леопольд, а его подельниками были Клещ, Папа, Юрсон, Интеллигент, Ника, Бройлер и Кучерявый. Гангстеров тогда подозревали в убийстве как минимум шести людей. Дело вёл 6-й отдел РУОП Санкт-Петербурга.
В 2011 году имя Леонида Смелянского упоминалось на сайте «Мошенников.нет». Якобы он заключает договоры на поставку золота и, получив предоплату, исчезает, имеет три судимости и авторитет в криминальном мире, называет себя Леонид Банников.
Сейчас Смелянский поигрывает в теннис и уклоняется от уплаты административных штрафов.
Сердечки, стикеры и скандалы: мать Toxis в чатах.
Мать рэпера — 61-летняя Ирина Гавриловна. Она инкогнито продвигает сына по рэперским пабликам. В его личном канале оставляет сердечки и отвечает на вопросы комментаторов. В других чатах пишет, что музыка Токсиса стоит у неё на репите, и просит сделать стикеры с ним.
А ещё Ирине Гавриловне приходится защищать чадо от нападок.
— Это враньё! Всё монтаж! Хайпа захотела! — ответила она хейтерам, когда рэпера обвинили в грубом отношении к незнакомой девушке. Незнакомка случайно сняла Токсиса на видео, а он выхватил её телефон, чтобы удалить файл.
Однажды родительница обрушилась на певицу Daryana.
— Ребята, лучше послушайте трек Гурама и Toxis, чем этот позор. Плохо, что нет ума сделать действительно что-то своё, — мать Токсиса дважды написала эти грубые слова в комментариях под постом певицы.
Ирина Гавриловна пришла в чат и к бывшей сына, стримерше Наталье Генсухе. Девушка обвинила рэпера в немужском поступке — мол, он упомянул аспекты их личной жизни после расставания в своей песне. Мать же защитила честь сына.
— Вы не встречались с Наташей и видите её только по ту сторону экрана, — написала Ирина Гавриловна, дав понять, что Токсис не пел про Генсуху, да и вообще, правильно расстался с ней.
Пентхаус с 2007 года: кому на самом деле принадлежит жильё Toxis.
Mash Money написал, что рэпер Toxis инвестировал в три элитные квартиры. Две из них в Москве: в ЖК «Алиса» в районе Покровское-Стрешнево стоимостью 115 млн рублей и в ЖК «Береговой» у Москвы-Сити за 40 млн рублей. И одна в Санкт-Петербурге: в ЖК «Приморская высотка» ценой от 35 млн рублей.
На самом деле эти квартиры родительские. Пентхаус в «Алисе» был куплен отцом ещё в 2007 году. По этому адресу живёт малолетний сводный брат рэпера. Сам Токсис получил одну четвёртую доли.
Складывается впечатление, что трёшку в «Береговом» давно занимает мать. По-видимому, именно она активничает в домовом чате.
Жильё в «Приморской высотке» тоже связано с матерью, причём с 2006 года, когда рэперу едва исполнилось два.