Леопольд из ОПГ ищет алмазы, мать пилит хейтеров: как на самом деле поднялся рэпер Toxis

Непонятно, когда Смелянский успел стать учёным-геодезистом. В старых судебных хрониках говорится, что в 1993 году человек с аналогичной фамилией и именем с двумя подельниками с применением газового пистолета совершил разбойное нападение на гражданина Израиля, завладев имуществом последнего на сумму 20 млн рублей. Об этом известно из постановления Верховного суда 1999 года. Согласно судебным материалам, речь не о каком-то единичном грабеже, а, по-видимому, об одном эпизоде из масштабного дела против питерской ОПГ, где были убийства, подделка документов и хранение оружия со взрывчаткой. Двух жертв банды убили из пистолета Люгер. Третьего зарезали ножом. Преступников не могли поймать около пяти лет. Когда поймали, дали мягкие приговоры. Например, упомянутый в приговоре Леонид Смелянский получил всего четыре года с конфискацией. Но прокурор добился пересмотра дела и нового расследования по другим эпизодам.