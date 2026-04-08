Драпкина: Пациенты старше 40 лет могут бесплатно провериться на семь видов рака

В России расширена программа бесплатной диспансеризации по полису ОМС. С текущего 2026 года в нее включен дорогостоящий генетический тест на определение уровня липопротеина, который позволяет выявить высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.