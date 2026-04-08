Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драпкина: Пациенты старше 40 лет могут бесплатно провериться на семь видов рака

В России расширена программа бесплатной диспансеризации по полису ОМС. С текущего 2026 года в нее включен дорогостоящий генетический тест на определение уровня липопротеина, который позволяет выявить высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

По словам эксперта, для граждан старше 40 лет программы диспансеризации расширены и включают скрининг на несколько видов рака: маммографию для женщин, тест на ПСА для мужчин, анализ кала на скрытую кровь и, при необходимости, колоноскопию для выявления рака толстой кишки. Также врачи проводят оценку липидного спектра, делают ЭКГ и рассчитывают сердечно-сосудистые риски.

— Бояться стоит не диагноза, а незнания… Современная медицина позволяет держать под контролем даже сложные, тяжелые хронические заболевания — чтобы оставаться активным, работать, заниматься семьей и любимыми делами без ограничений, — рассказала Драпкина в интервью «Российской газете».

Государство предусмотрело возможность прохождения осмотров без ущерба для карьеры: работодатели обязаны предоставлять сотрудникам свободный от работы день с сохранением заработка. Многие поликлиники организовали прием пациентов в вечерние часы и по субботам.

Главный онколог ведомства Дмитрий Каприн рассказал подробнее про мРНК-вакцину от рака российского производства. Медик отметил, что прививка будет предоставляться пациентам абсолютно бесплатно. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об изобретении.

По словам научного руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, 31 марта препарат ввели 60-летнему пациенту из Курской области. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о самочувствии пациента, который первым получил отечественную вакцину от рака.