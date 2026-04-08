Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане

Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Дагестане. Соответствующее распоряжение подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин. Ранее поручение о создании комиссии дал президент РФ Владимир Путин.
«Председатель правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана», — информирует пресс-служба правительства РФ.
Комиссию возглавил Александр Куренков, министр по ЧС.
Ранее в Дагестане был введен режим ЧС после нескольких масштабных ударов стихии.
Сообщалось, что шесть человек погибли в Дагестане из-за наводнения, среди жертв есть дети.
Также сообщалось, что подразделениями МЧС РФ спасено более 200 человек.
При этом, согласно прогнозам, стихия не собирается успокаиваться: 11 апреля в Дагестане начнется третья волна паводка, которая затронет реки Джумрут и Самур.