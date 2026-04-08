Иран отреагировал на возможные атаки США по энергетическим объектам: список целей Тегерана уже готов

Tasnim: Иран в ответ на атаки США атакует объекты Саудовской Аравии и ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Ответом Ирана на удары Соединенных Штатов по инфраструктурным и энергетическим объектам исламской республики станут атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как уточняется, речь идет о трех основных целях. Среди них — объекты нефтяной госкомпании Saudi Aramco, порт Янбу в Саудовской Аравии, а также трубопровод Хабшан — Фуджейра, проходящий по территории ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп пообещал ночью 8 апреля уничтожить иранскую цивилизацию.

По словам политолога Олега Макаренко, США и Израиль способны пойти на это, однако подобный шаг не поможет достичь целей.

В свою очередь востоковед Николай Севостьянов считает, что в случае выполнения Трампом обещания это станет наихудшим сценарием и для Ирана, и для монархий Персидского залива.

Как ранее информировал портал Axios, президент США может отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана.

