8 апреля в календаре: Великая среда и день сотрудников военных комиссариатов

Великая среда Страстной недели День сброса зимней шкурки Международный день цыган Праздник куража День российской анимации День рождения пожарной лестницы День рисования птиц Международный день нейрохирурга Международный день Будды День сотрудников военных комиссариатов День детского массажа Международный день фэн-шуй Международный день конкурсов красоты Международный день действий против генетически модифицированных продуктов и организмов Собор Архангела Гавриила Праздник иконы Божией Матери «Мелетинская» День памяти священномученика Иринея Сирмийского.
Именины.
Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
Гавриил Благовест.
Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.
Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».
Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.
Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила — такова будет и на Сергея Капустника.
События.
1158 год — во Владимире заложен Успенский собор.
1341 год — на Капитолийском холме в Риме увенчан лавровым венком Франческо Петрарка.
1766 год — запатентована первая пожарная лестница.
1911 год — открыто явление сверхпроводимости.
1918 год — российский исторический триколор заменен красным флагом.
1920 год — учреждена высшая награда в Красной Армии — Почетное революционное оружие.
1926 год — основан ежемесячный иллюстрированный журнал «Советское фото» (18+).
1936 год — день рождения Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.
1944 год — началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск.
1971 год — в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс цыган.
1974 год — прорыв воды в строящийся тоннель Ленинградского метрополитена на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», приведший к затоплению участка и приостановке работ по проходке.
1986 год — Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».
1993 год — Республика Македония стала членом ООН.
2010 год — свержение президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
2022 год — начало масштабных наводнений в ЮАР.
В этот день родились.
Тамерлан (1336 — 1405 г.), среднеазиатский государственный деятель, полководец.
Николай Резанов (1764 — 1807 г.), русский государственный и военный деятель, предприниматель.
Владимир Раевский (1795 — 1872 г.), русский поэт, публицист, декабрист.
Эдмунд Гуссерль (1859 — 1938 г.), немецкий философ, основатель феноменологии.
Мэри Пикфорд (1892 — 1979 г.), американская звезда немого кино.
Соня Хени (1912 — 1969 г.), норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, американская актриса.
Кофи Аннан (1938 — 2018 г.), ганский дипломат, 7-й генеральный секретарь ООН (1997−2006), Нобелевский лауреат.
Виктор Зинчук (1958 г.), советский и российский гитарист, композитор, Заслуженный артист России.
Никита Михайловский (1964 — 1991 г.), советский актер театра и кино.
Анастасия Ермакова (1983 г.), российская спортсменка (синхронное плавание), четырёхкратная олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
Какова погода 8 апреля, такая же и 8 октября. В какой части неба сильнее всего блестят звезды, оттуда на утро будет ветер. Если сегодня были заморозки — значит, весна холодной и долгой будет. Снег на крышах лежит — еще 30 дней он не растает. Светлый восход солнца — можно убирать сани, поскольку снега уже не будет. Чибис с вечера кричит — к ясной погоде. Вода в оврагах течет и снова замерзает — к среднему урожаю. В какую сторону животные ложатся спать спиной — оттуда подует ветер. Фокстерьер завыл ни с того, ни с сего — к дождю. Если зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель. Заморозки на Архангела Гавриила — весна будет долгой и холодной. Черемуха зазеленела — можно высаживать ранний картофель. Верба зацвела — пора пчел на пасеке выставлять.
