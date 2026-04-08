8 апреля в календаре: Великая среда и день сотрудников военных комиссариатов

Какова погода 8 апреля, такая же и 8 октября. В какой части неба сильнее всего блестят звезды, оттуда на утро будет ветер. Если сегодня были заморозки — значит, весна холодной и долгой будет. Снег на крышах лежит — еще 30 дней он не растает. Светлый восход солнца — можно убирать сани, поскольку снега уже не будет. Чибис с вечера кричит — к ясной погоде. Вода в оврагах течет и снова замерзает — к среднему урожаю. В какую сторону животные ложатся спать спиной — оттуда подует ветер. Фокстерьер завыл ни с того, ни с сего — к дождю. Если зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель. Заморозки на Архангела Гавриила — весна будет долгой и холодной. Верба зацвела — пора пчел на пасеке выставлять.