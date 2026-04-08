Макрон проведёт заседание совета по обороне из-за угроз США в адрес Ирана

Французский лидер Эммануэль Макрон проведёт экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
В материале сказано, что заседание связано с угрозами Соединённых Штатов в адрес Ирана.
«Заседание совета состоится в 08:30 по местному времени (09:30 мск), спустя несколько часов после истечения ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес Ирана», — говорится в сообщении.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», до этого он потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив.
Ранее сообщалось, что появились кадры взлёта бомбардировщиков B-52 ВС США с базы в Британии. Самолёты, способные нести ядерное оружие, вылетели в сторону Ирана и через несколько часов выйдут на позиции для ударов.