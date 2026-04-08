МегаФон сохраняет первое место в Хабаровском крае по широте покрытия сети

Эксперты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных, провели независимое исследование покрытия мобильной сети в Хабаровском крае. Согласно результатам замеров по итогам четвертого квартала 2025 года МегаФон занял первое место в рейтинге операторов «большой четверки».
Для определения лидера эксперты проанализировали более 300 тысяч измерений, сделанных в различных локациях региона. Оценка проводилась по комплексу метрик: общая площадь территории, где присутствует хотя бы один сотовый оператор из четырех, доля каждого в суммарном покрытии, а также технологичность и качество сигнала. Такой комплексный подход позволил объективно оценить реальную доступность и качество мобильного интернета для жителей и гостей региона.
— Хабаровский край — стратегически важный субъект Дальнего Востока с уникальной географией и растущим туристическим потенциалом. Обеспечение стабильной и качественной связью таких территорий — наш приоритет. Лидерство в рейтинге покрытия стало возможным благодаря планомерной работе технической команды. Мы строим новые и модернизируем действующие базовые станции, расширяем зону уверенного приема LTE-сигнала, — отмечает директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
В 2026 году МегаФон продолжает инвестировать средства в развитие телеком-инфраструктуры региона, чтобы обеспечивать жителей и предприятия современными и надежными цифровыми сервисами. Отметим, что в январе техническая служба оператора расширила зону устойчивого LTE покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в поселке Токи Ванинского района, запустив дополнительную базовую станцию 4G. Продолжается рефарминг сети в городах и селах края. Помимо этого МегаФон недавно запустил в Хабаровске свой первый на Дальнем Востоке центр обработки данных.