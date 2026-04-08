В ГД предложили повысить педагогам зарплату до 200% от средней по региону

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил повысить педагогам заработную плату до 200% от средней по региону.
«Нужно повышать заработную плату педагогов — как минимум до 200% от средней региональной зарплаты», — сказал Миронов РИА Новости.
Парламентарий также считает, что учителям надо предоставить весомый пакет социальных льгот с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, путевками в санатории, оплатой проезда к месту отдыха за бюджетный счет.
«Нужна повышенная пенсия сопоставимая с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих», — заключил он.