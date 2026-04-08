Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Могаддам: переговоры Ирана и США преодолели критический этап

Могаддам рассказал о деталях переговорного процесса США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Переговорный процесс США и Ирана миновал самую острую и чувствительную фазу. Об этом сообщил в соцсети Х посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам.

«На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа», — написал дипломат в соцсети Х.

Как отметил Могаддам, на последующем этапе многословие должно уступить место взаимопониманию.

Посол призвал общество следить за новостями.

По данным газеты NYT, Иран 7 апреля предложил США план завершения конфликта из 10 пунктов. Тегеран требует гарантий ненападения и полной отмены санкций.

Меньше чем через 2 часа истекает срок ультиматума Дональда Трампа. По словам президента США, в последние часы Соединенные Штаты ведут напряженные переговоры относительно иранского конфликта.

Напомним, что ночью 8 апреля американский глава пообещал уничтожить иранскую цивилизацию.

