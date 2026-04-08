Абсолютно незаконно: Трамп высказался о призывах выстроить живые щиты вокруг электростанций в Иране

Президент США Дональд Трамп резко высказался о призывах к иранцам выстаиваться в живые щиты вокруг объектов инфраструктуры, в частности, электростанций. Этого вопроса он коснулся в интервью телеканалу NBC News.
«Это абсолютно незаконно. Им не позволено так поступать», — сказал американский лидер.
Напомним, иранцы решили грудью защитить стратегические объекты, по которым могут ударить США. Они выстраивают живые щиты, в частности, вокруг электростанций.
Тем временем в КСИР отметили, что американские военные намерены использовать местных жителей Ближнего Востока как живой щит и призвали граждан тех стран, где находятся военные США, сообщать об их местоположении.
Тем временем официальный Тегеран прокомментировал ситуацию с ультиматумом президента США, в котором заявлено о намерении разрушить инфраструктуру Исламского государства. Вице-президент Ирана Мохаммад Резы Ареф заявил о готовности властей ко всем сценариям на фоне ультиматума Трампа.