Абсолютно незаконно: Трамп высказался о призывах выстроить живые щиты вокруг электростанций в Иране

Трамп: выстраиваться в живые щиты вокруг электростанций Ирана незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп резко высказался о призывах к иранцам выстаиваться в живые щиты вокруг объектов инфраструктуры, в частности, электростанций. Этого вопроса он коснулся в интервью телеканалу NBC News.

«Это абсолютно незаконно. Им не позволено так поступать», — сказал американский лидер.

Напомним, иранцы решили грудью защитить стратегические объекты, по которым могут ударить США. Они выстраивают живые щиты, в частности, вокруг электростанций.

Тем временем в КСИР отметили, что американские военные намерены использовать местных жителей Ближнего Востока как живой щит и призвали граждан тех стран, где находятся военные США, сообщать об их местоположении.

Тем временем официальный Тегеран прокомментировал ситуацию с ультиматумом президента США, в котором заявлено о намерении разрушить инфраструктуру Исламского государства. Вице-президент Ирана Мохаммад Резы Ареф заявил о готовности властей ко всем сценариям на фоне ультиматума Трампа.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше