CNN: Переговоры США и Ирана могут принести хорошие новости

7 апреля американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. По словам главы государства, ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное». Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится».