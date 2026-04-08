CNN: Переговоры США и Ирана могут принести хорошие новости

По данным канала, в обсуждениях непосредственное участие принимает главнокомандующий ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. Источник подчеркнул, что сделка может быть заключена в ближайшее время.
7 апреля американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. По словам главы государства, ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное». Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится».
Кроме того, в этот же день глава Белого дома обещал устроить в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство не откроет Ормузский пролив.
В этот же день представители Белого дома на официальной странице в социальной сети X решительно опровергли информацию о возможном применении США ядерного оружия против Ирана.