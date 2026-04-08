Захарова прокомментировала слова Гутерриша об Иране

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша об отсутствии оправдания атакам по гражданской инфраструктуре на территории Ирана.
Она задалась вопросом, можно ли применить эту оценку к действиям Зеленского и событиям в секторе Газа.
Захарова уточнила, что речь идёт о «сакраментальной фразе и откровении Гутерриша под занавес карьеры».
«Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии? Можем зафиксировать универсальный характер этой сакраментальной фразы, этого откровения Гутерриша под занавес карьеры», — написала она в Telegram.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», до этого он потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив.
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш отметил, что не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полную ликвидацию инфраструктуры или «преднамеренное причинение страданий» мирным жителям.
Ранее в ООН заявили, что реализация угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «ликвидировать целую цивилизацию» в Иране будет равносильна совершению тягчайших международных преступлений.