Русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня, который не наблюдался со времен Второй мировой войны. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Русофобия де-факто стала одним из краеугольных камней внутриполитической повестки дня, призванной оправдать радикальную трансформацию социально-экономической модели в пользу всеобъемлющей милитаризации», — сообщил он для портала NachDenkSeiten.
Дипломат отметил, что ежедневно появляются сообщения о российских шпионах, гибридных атаках и фейках для дестабилизации ФРГ.
Нечаев добавил, что в повседневной жизни посольства регулярно встречаются случаи отказа со стороны немецких властей, компаний и финансовых институтов от сотрудничества. По словам посла, это приходит либо по политическим мотивам, либо со ссылкой на санкционные регламенты.
При этом Нечаев назвал обнадеживающим факт того, что многие немцы не поддаются антироссийской пропаганде.
