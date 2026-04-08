Врач рассказала, сколько пасхального кулича можно съедать в день

«Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100−150 грамм куличей. Идеально было бы использовать “вчерашнюю выпечку”, то есть дать ей постоять 1−2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером», — заявила врач РИА Новости.