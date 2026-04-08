Врач рассказала, сколько пасхального кулича можно съедать в день

КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала, что на пасхальные праздники в день можно употреблять не более 150 грамм куличей, чтобы не навредить здоровью.
«Если вы хотите отметить пасхальные праздники без вреда для здоровья, то в день нужно употреблять не более 100−150 грамм куличей. Идеально было бы использовать “вчерашнюю выпечку”, то есть дать ей постоять 1−2 дня до употребления, поскольку свежая дрожжевая выпечка может вызвать тяжесть в желудке, боли в животе, дискомфорт в кишечнике. При этом куличи можно есть на завтрак и на обед, но постарайтесь избегать их вечером», — заявила врач РИА Новости.
По словам Царан, норма употребления куличей зависит от их состава. Сейчас многие добавляют в выпечку не только изюм и цукаты, но и орехи, кремовые начинки, шоколадные прослойки.
«Чем больше добавок в куличе, тем меньшую порцию вы можете съесть. Кроме того, подобная “диета” не может продолжаться долго, не стоит растягивать застолье на неделю», — добавила эксперт.