В 11 аэропортах России сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

В списке аэропорты Саратова (Гагарин), Пензы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Ижевска, Кирова (Победилово), Оренбурга, Уфы и Перми (Большое Савино). Все они вернулись к обычной работе.
Напомним, ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов. Теперь угрозы миновали, и воздушны гавани снова могут встречать и провожать рейсы без помех. Пассажиры могут планировать поездки без опасений за задержки и отмены.
Закрытыми, согласно данным Росавиации, остаются аэропорты в Чебоксарах и Ульяновске.
Ранее Life.ru писал, что топливный кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, начал отражаться на работе авиагаваней. Сразу четыре аэропорта Италии ввели лимиты на топливо. Такая ситуация продлится как минимум до вечера 9 апреля.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.