Не на тех наехал: В США нелегал хотел сбить миграционных полицейских автомобилем, его подстрелили

Мигрант является членом банды и находился в розыске, сообщил Лайонс. Когда полицейские подошли к автомобилю, в котором он находился, нелегал попытался наехать на одного из них.
«В соответствии со своей подготовкой, наши сотрудники произвели оборонительные выстрелы, чтобы защитить себя, своих коллег и общественность», — написал глава ICE в социальной сети Х.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил войну нелегальным мигрантам. По всей стране проводятся рейды, нелегалы выражают недовольство и выходят на протесты. В частности, в 2025 году Трамп был вынужден отправить Нацгвардию подавлять протесты мигрантов в Лос-Анджелесе.
Политика Трампа даёт свои плоды: США впервые за 50 лет потеряли больше мигрантов, чем их прибыло.
В то же время внутри политического лагеря Дональда Трампа назревает серьезное противостояние из-за планов по депортации нелегальных мигрантов.