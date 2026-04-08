Не на тех наехал: В США нелегал хотел сбить миграционных полицейских автомобилем, его подстрелили

Сотрудники ICE в США подстрелили нелегала, он наехал на них на автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники миграционной полиции США (ICE) применили оружие в отношении нелегального мигранта, мужчина ранен и госпитализирован. Инцидент произошёл в штате Калифорния, информирует глава силовой службы Тодд Лайонс.

Мигрант является членом банды и находился в розыске, сообщил Лайонс. Когда полицейские подошли к автомобилю, в котором он находился, нелегал попытался наехать на одного из них.

«В соответствии со своей подготовкой, наши сотрудники произвели оборонительные выстрелы, чтобы защитить себя, своих коллег и общественность», — написал глава ICE в социальной сети Х.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил войну нелегальным мигрантам. По всей стране проводятся рейды, нелегалы выражают недовольство и выходят на протесты. В частности, в 2025 году Трамп был вынужден отправить Нацгвардию подавлять протесты мигрантов в Лос-Анджелесе.

Политика Трампа даёт свои плоды: США впервые за 50 лет потеряли больше мигрантов, чем их прибыло.

В то же время внутри политического лагеря Дональда Трампа назревает серьезное противостояние из-за планов по депортации нелегальных мигрантов. Подробности здесь на KP.RU.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше