Юрист Хаминский назвал основания для увольнения сотрудника за неприятный запах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Работника могут уволить за неприятный запах только при систематическом нарушении им правил внутреннего трудового распорядка или внутреннего кодекса этики. Об этом ТАСС сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Попытка работодателя привлечь сотрудника к ответственности за “ароматность”, если они не связаны с неисполнением своих трудовых обязанностей, будет незаконной», — пояснил он.
Юрист подчеркнул, что по трудовому законодательству сотрудника за исходящий от него неприятный запах нельзя ни уволить, ни выписать ему замечание или выговор.
«Однако если это нарушает Правила внутреннего трудового распорядка, то уволить, в конце концов, можно, — заявил он. — Для увольнения придется пройти все стадии привлечения к дисциплинарной ответственности, начиная с замечания. Каждый раз будет необходимо брать с работника объяснения. При этом необходимо наличие таких локальных нормативных актов, как “Правила внутреннего трудового распорядка” или “Кодекс этики”, где прописаны требования к внешнему виду и отсутствию неприятных запахов и с которыми работник ознакомлен под роспись».