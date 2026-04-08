Иран заявил о готовности к любому развитию событий в конфликте с США

В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава американского государства заявил, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», и пожелал удачи народу исламской республики. Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится». На этом фоне уже в 3:00 среды, 8 апреля, истекает объявленный президентом США крайний срок для достижения сделки Тегерана и Вашингтона.