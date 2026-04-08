Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о готовности к любому развитию событий в конфликте с США

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что власти страны готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем. Об этом он написал во вторник, 7 апреля, в социальной сети X.

— Правительство готово ко всем сценариям, подготовлены все необходимые меры, — подчеркнул Ареф.

Он также отметил, что национальная безопасность страны и устойчивость ее инфраструктуры являются «предметом точных расчетов».

В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава американского государства заявил, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», и пожелал удачи народу исламской республики. Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится». На этом фоне уже в 3:00 среды, 8 апреля, истекает объявленный президентом США крайний срок для достижения сделки Тегерана и Вашингтона.

Позже представители Белого дома на официальной странице в социальной сети X решительно опровергли информацию о возможном применении США ядерного оружия против Ирана.

