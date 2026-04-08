Трамп заявил о выполнении всех целей в войне против Ирана

Все цели военной операции США против Ирана были успешно достигнуты. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
Кроме этого, американский лидер сделал несколько важных заявлений по Ирану в среду 8 апреля. Соединенные Штаты и Иран разрешили практически все ранее существовавшие разногласия. Вашингтон, по словам Трампа, принимает мирные инициативы Тегерана, состоящие из 10 пунктов, в качестве рабочей базы для продолжения диалога.
По заявлению Трампа, США и Иран договорились о взаимном прекращении огня, которое продлится две недели. Также хозяин Белого дома заявил об уверенности в том, что за две недели все договоренности с Ираном будут окончательно согласованы. По информации телеканала CNN, Израиль намерен присоединиться к соглашению о прекращении огня с Ираном.