Трамп заявил о выполнении всех целей в войне против Ирана

По заявлению Трампа, США и Иран договорились о взаимном прекращении огня, которое продлится две недели. Также хозяин Белого дома заявил об уверенности в том, что за две недели все договоренности с Ираном будут окончательно согласованы. По информации телеканала CNN, Израиль намерен присоединиться к соглашению о прекращении огня с Ираном.