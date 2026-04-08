Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Об этом он написал во вторник, 7 апреля, в своей соцсети Truth Social.
По его словам, Иран также согласился гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе. США получили от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может послужить основой для переговоров. Почти все прежние разногласия между сторонами уже согласованы, двухнедельный период позволит окончательно оформить соглашение.
Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что власти страны готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем.
Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время от переговоров США и Ирана можно ожидать «хороших новостей».
7 апреля американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. По словам главы государства, ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное». Он подчеркнул, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится».