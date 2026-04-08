Женщину, пропавшую без вести после родов, нашли спустя 42 года в США

Daily Mirror рассказал историю Лулы Энн Гиллеспи-Миллер, которая ушла от троих детей в 1974-м, а спустя десятилетия нашлась — но воссоединение с семьей принесло только новую боль.
В 1974 году 28-летняя жительница Индианы ушла от родителей и троих детей, включая новорожденного. Она чувствовала себя подавленной: переживала смерть мужа в аварии, а также, по словам ее дочери, была изнасилована несколькими мужчинами, которые бросили ее умирать с моста. В 1975 году от нее пришло единственное письмо.
Дочь Лулы, Тэмми Миллер, которой на момент исчезновения матери было два года, повзрослев, начала собственное расследование. В 2014 году к поискам подключилась полиция. Детектив выследил женщину, жившую под чужим именем в Техасе. В 2016 году 69-летняя Лула подтвердила, что это она. Однако телефонный разговор с дочерью продлился всего две минуты.
«Это не будет счастливым концом как в кино», — призналась Тэмми. Лула не захотела продолжать общение. Семья так и не воссоединилась.
