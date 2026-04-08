В мэрии Новосибирска прокомментировали планы строительства торгового центра в сквере

В Новосибирске продолжается обсуждение судьбы сквера в микрорайоне Юбилейный на улице Объединения. Местные жители выступают против строительства торгового центра на этой территории и пытаются сохранить зелёную зону, выходя на общественные акции и обращаясь к властям за поддержкой.

Источник: Reuters

В мэрии пояснили, что участок ранее находился в муниципальной собственности, однако был передан в долевую собственность частным и юридическим лицам по договору купли-продажи ещё в 2016 году. Формально земля предназначена для эксплуатации уже существующего нежилого здания, и это позволяет использовать её под строительство дополнительных объектов. В администрации отметили, что оснований для отказа в выдаче разрешения застройщику нет.

После общественного резонанса ситуация была вынесена на обсуждение с участием всех сторон. В администрации Калининского района прошла встреча с инициативной группой жителей. Власти признали, что создать полноценный парк на этой территории затруднительно из-за ограниченной площади, однако предложили вариант частичного благоустройства.

Речь идёт о компенсационных мерах: высадке новых деревьев, благоустройстве прилегающих участков и обновлении существующих элементов территории. Среди предложений — озеленение рядом с площадкой «Почты России», оформление входной группы будущего объекта, а также ремонт стелы «Дружба народов» и обустройство подходов к ней. Дополнительно рассматривается создание небольшой зелёной зоны вдоль улицы Столетова.