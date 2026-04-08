Трамп: США и Иран договорятся завершить конфликт за две недели

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США и иранская сторона за две недели подготовят окончательный вариант договорённости.
Он уточнил, что речь идёт о близком завершении конфликта.
«Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединёнными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Трамп заявлял, что этой ночью «может погибнуть целая цивилизация», до этого он потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив.
Позже он заявил, что откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По словам Трампа, решение принято после разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Трамп отметил, что Соединённые Штаты получили от Ирана предложение из десяти пунктов. В частности, иранская сторона гарантирует безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой дать Ирану ещё две недели на принятие решения о заключении сделки.